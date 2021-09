Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 23.09.2021.

Goslar (ots)

Wahlplakate beschädigt.

Goslar. Am Mittwochabend, 23.04 Uhr, wurde der Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar der Brand von vier u.a. auf Grund der anstehenden Bundestagswahl an Straßenlaternen im Bereich der Bahnbrücke in der Stapelner Straße angebrachten Wahlplakaten verschiedener Parteien gemeldet, der allerdings bereits kurz darauf von der eingesetzten Streifenwagenbesatzung gelöscht werden konnte.

Darüber hinaus mußte festgestellt werden, daß im weiteren Verlauf der Stapelner Straße insgesamt achtzehn weitere Wahlplakate verschiedener Parteien von den Straßenlaternen abgerissen bzw. zerrissen wurden.

Bei den Taten entstand ein Gesamtschaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise vor, während oder nach dem angegebenen Brandmeldezeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell