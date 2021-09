Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 21.09.2021.

Einbruch in Blumengeschäft scheitert.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 22.00 Uhr, bis Montagvormittag, 07.40 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Blumengeschäfts im Gebäude des SB-Warenhauses Marktkauf in der Carl-Zeiss-Straße, gelangten nach ersten Feststellungen allerdings nicht in die Räumlichkeiten. Es blieb daher glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brand eines Papiercontainers.

Goslar. Am frühen Montagabend, 19.18 Uhr, wurde der Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar der Brand eines am Parkplatz des Zentralen Omnibusbahnhofs befindlichen grauen Papiercontainers gemeldet, der bereits kurz darauf von der eingesetzten Feuerwehr Goslar abgelöscht werden konnte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise vor, während oder nach dem angegebenen Brandmeldezeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

