Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 20.09.2021.

Goslar (ots)

Einbrüche scheitern.

Goslar. Bereits in der Zeit von Mittwoch, 08.09.21, 12.00 Uhr, bis Donnerstag, 09.09.21, 21.00 Uhr, hatten bislang unbekannte Täter vergeblich versucht, die Hauseingangstür eines im Jürgenweg befindlichen Reihenmehrparteienwohnhauses gewaltsam zu öffnen.

Im Nachhinein wurden nun von einem Angestellten des Eigentümers gleichgelagerte Beschädigungen an den Haus- bzw. Nebeneingangstüren von insgesamt neun weiteren Reihenmehrparteienwohnhäusern im Jürgenweg festgestellt, die offenbar allesamt im vorgenannten Zeitraum verursacht wurden.

Es blieb insgesamt glücklicherweise bei diesen Versuchen, allerdings entstand jeweils Sachschaden in nicht bekannter Höhe.

Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brand eines Restmüllcontainers.

Goslar. Am Sonntagabend, 20.44 Uhr, wurde der Polizei von der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises Goslar der Brand eines in der Mauerstrasse, östliche Gebäudeseite eines Bankinstituts, befindlichen grünen Restmüllcontainers gemeldet, der bereits kurz darauf von der eingesetzten Feuerwehr Goslar abgelöscht werden konnte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die möglicherweise vor, während oder nach dem angegebenen Brandmeldezeitpunkt Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Zeugen/Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht.

Langelsheim/Goslar. Am Freitagnachmittag, 16.11.21, 16.11 Uhr, wurde der Polizei Goslar mitgeteilt, dass der Fahrer eines schwarzen BMW der 7er Reihe mit GS-Kennzeichen auf der B 82 aus Langelsheim kommend in Fahrtrichtung Goslar nach der Auffahrt Wolfshagen zwei auf der linken Straßenseite befindliche Fahrzeuge links überholt hatte und dabei auf die Gegenfahrbahn gefahren war, wodurch der entgegenkommende Verkehr stark abbremsen und zum Teil ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern.

Dabei musste insbesondere der Fahrer eines grauen Pkw Kombi auf den Grünstreifen ausweichen.

Das verursachende Fahrzeug, das von einem 18-jährigen Goslarer geführt wurde, konnte bereits kurz darauf von den eingesetzten Polizeibeamten im Bereich Astfelder Straße/Von-Garßen-Straße angehalten werden.

Die Polizei Goslar hat ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und bittet sowohl den Fahrer des grauen Pkw Kombi, der durch das Verhalten des Fahrzeugführers gefährdet wurde und auf den Grünstreifen ausweichen musste, als auch Zeugen, entsprechende Beobachtungen gemacht haben, und/oder weitere Geschädigte, die sich im Gegenverkehr zu dem betreffenden Fahrzeug befunden haben und diesem ausweichen bzw. abbremsen mussten, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell