Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am Sonntag, den 19.09.2021, gegen 15.10 Uhr, wurde die Polizei gerufen, weil Zeugen auf der L 518 einen Radfahrer gesehen haben, der in sehr unsicherer Fahrweise von Oker in Richtung Vienenburg unterwegs war. Da der Mann dann auch gestürzt war, kümmerten sich die Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei um den Radfahrer. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 56jährige Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein noch vor Ort durchgeführter Test mit dem Atemalkoholmessgerät zeigte einen Wert von 2,29 Promille. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Im Anschluss daran erfolgte die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell