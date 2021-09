Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 22.09.21

Goslar (ots)

Sonstige Urkundenfälschung

Am 21.09.21, 17.50h, wurde ein 19jähriger Mann aus Seesen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Seesen, Bahnhofstraße, überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass für das von ihm geführte Mofa kein Versicherungsschutz besteht. Ein angebrachtes Versicherungskennzeichen war nicht für das Mofa ausgegeben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl unter erschwerenden Umständen von sonstigen Sachen - Schaden 800,- Euro

Unbekannte Täter versuchten in der Forstschule Münchehof in der Zeit vom 03.09.21, 16.30h, bis zum 21.09.21, 12.30h, mehrere Türen aufzuhebeln. Dabei wurde eine Glastür im Wert von 800,- Euro zerstört. Es wurde kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (T.: 9440) Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl unter erschwerenden Umständen aus einem Kraftfahrzeug von sonstigen Sachen - Schaden 200,- Euro

Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 20.09.21, 19.00h, - 21.09.21, 06.00h, auf dem Autorasthof Rhüden ein Schloss zur Ladefläche eines dort abgestellten LKW mit irischem Kennzeichen auf. Da der Lkw nicht beladen war, wurde auch nichts entwendet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (T. 9440).

Sonstige Urkundenfälschung

Am 21.09.21 wurde in der Zeit von 11.20h - 11.45h, ein in Seesen in der Horpkestraße / Ecke Schillerstraße abgestellter Pkw Opel eines 47jährigen Mannes aus Seesen kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kurzzeitkennzeichen nicht durch den 47jährigen Mann erworben worden waren. Die Kennzeichen wurden mittels einem wasserfesten Stift so verändert, dass eine bestehende Gültigkeit suggeriert werden sollte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl von 2 Palmen - Schaden 260,- Euro

UT entwendeten in der Zeit vom 19.09.21, 21-00h - 20.09.21, 17.30h, in Seesen am Wilhelmsplatz 2 Palmen vom Grundstück eines 60jährigen Mannes aus Seesen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (T.: 9440).

i.A.

Knackstedt, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell