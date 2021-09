Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Leitbake in Braunlage angefahren

Goslar (ots)

In der Zeit vom Dienstag, d. 21. September 2021, 20.55 Uhr, bis Mittwoch, d. 22. September 2021, 08.00 Uhr, wurde eine Leitbake in der Kolliestraße in Höhe Haus Nummer 4 beschädigt. Die Art der Beschädigung lässt vermuten, dass sie durch ein Kraftfahrzeug angefahren wurde. Der Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Wer den Vorfall beobachtet hat, melde sich bitte unter der Amtsnummer der Polizeistation Braunlage - 05520 - 93260

Jach, EPHK

