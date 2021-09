Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 24.09.21

Verkehrsunfallflucht - Schadenshöhe 21.000,- Euro

Am 23.09.21, 22.33h, befuhr ein 21jähriger Mann aus Bockenem mit seinem Pkw die Wilhelm-Busch-Straße in Rhüden in Richtung Bilderlahe. Dabei geriet er auf regenasser Fahrbahn aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß mit 2 geparkten Pkw zusammen. Dadurch entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Ort. Der Fahrer konnte jedoch ermittelt und durch eine Polizeistreife in Goslar fahrend angetroffen werden. Seine Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Diebstahl aus Handtasche - Schaden 635,- Euro

UT entwendeten am 23.09.21, in der Zeit zwischen 12.15h und 12.45h, aus der Handtasche einer 81jährigen Frau aus Seesen eine Geldbörse mit Bargeld und einer Bankcard. Erst als sie in einem Verbrauchermarkt in der Braunschweiger Straße ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie den Verlust ihrer Geldbörse fest. Sie begab sich sofort zu ihrem Bankinstitut, um den Diebstahl zu melden. Noch vor der veranlassten Sperrung ihrer Bankcard wurden jedoch 2 Abhebungen vorgenommen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 635,- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das PK Seesen (T.: 9440). Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Betrug zum Nachteil einer Tankstelle (Schadenshöhe 109,19,- Euro) - Fahren unter Drogeneinfluss

Am 23.09.21, war es in der Zeit zwischen11.30h und 11.45h, zu mehreren Betrügereien in einer Tankstelle an der Bornhäuser Straße in Seesen gekommen. Dort hatte ein 39jähriger Mann aus den Niederlanden 2xMal getankt und eine Flasche Cola verzehrt, obwohl er zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass er infolge nicht vorhandener Liquidität nicht mit seiner Kreditkarte bezahlen konnte. Bei der anschließenden Kontrolle durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde dann festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt hatte. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

