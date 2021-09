Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 24.09.2021

Goslar (ots)

Paketzustellung eskaliert

Am Do., 23.09.2021, 11 Uhr, wollte ein 25-jähriger Paketzusteller in Langelsheim ein Paket zustellen. Da ein 43-jähriger Nachbar mit der Art und Weise der Zustellung offenbar nicht zufrieden war, kam es zunächst zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf wurde der Zusteller sogar zu Boden gerissen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Do., 23.09.21, ca 12.30 Uhr, hielt sich eine 88-jährige Seniorin aus Langelsheim im ALDI-Markt in der Langen Str. auf. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche die Geldbörse samt Inhalt. Die Polizei Langelsheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Betäubungsmittel in Wohnung aufgefunden

Einen ungewöhnlichen Fund machten jetzt neue Mieter einer Wohnung in Lautenthal. Als sie beim Renovieren einen Kühlschrank öffneten, entdeckten sie darin 2 große Flaschen mit Cannabisblüten. Die hinzugerufene Polizei stellte die Flaschen sicher und leitete ein Verfahren gegen den 32-jährigen vorherigen Mieter ein. Dieser wird sich jetzt sicherlich mehrfach über seine "vergessenen" Pflanzen ärgern.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell