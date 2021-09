Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht, Pkw-Fahrerin übersieht Fahrradfahrerin - Zeugensuche!

Neuwied (ots)

Am 09.09.2021 gegen 08.05 Uhr wurde der PI Neuwied eine Verkehrsunfallflucht am Kreisverkehr Sohler Weg / Ringstraße gemeldet. Zeugen zufolge hat der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Ford Kuga beim Einfahren in den Kreisel eine dort fahrende Fahrradfahrerin übersehen und touchiert. Diese kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Ford Kuga setzte seine Fahrt trotzdem in Richtung Blücherstraße fort, ohne sich um die Fahrradfahrerin zu kümmern. Diese wurde nach Erstversorgung durch das DRK in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahndung nach dem Unfallverursacher verlief negativ. Von dem Ford ist das Kennzeichenfragment "NR" bekannt, die bisherigen Ermittlungen der Polizei verliefen ohne Erfolg. Die Polizei Neuwied bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Fahrzeug machen können, sich unter 026318780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell