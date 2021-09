Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Neuwied - Stromausfall sorgt für mehrere polizeiliche Einsätze

Neuwied (ots)

In der vergangenen Nacht gingen bei der Polizei Neuwied unzählige Anrufe aufgrund eines Stromausfalls in mehreren Neuwieder Stadtteilen ein. Zudem lösten gleich mehrere Einbruchmeldeanlagen bedingt durch die Stromunterbrechung aus. Glücklicherweise konnten alle Objekte mit negativem Ergebnis durch die Beamten überprüft werden. Zu einem kuriosen Fall kam es kurz vor 02:00 Uhr im Neuwieder Stadtteil Oberbieber. Hier teilte ein besorgter Anwohner den Beamten mit, dass er verdächtige Geräusche in seinem Haus wahrnehmen könne und sich aus diesem Grund bereits im Schlafzimmer eingeschlossen habe. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich ein Staubsauger-Roboter selbstständig gemacht hatte und für die verdächtigen Geräusche verantwortlich war.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell