Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl

Bad Hönningen (ots)

Am Mittwochvormittag wurde in der Straße Am Blauen Stein in Bad Hönningen ein abgelegter Tretroller für Erwachsene entwendet. Der Roller ist türkisfarben und hat schwarze Räder. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

