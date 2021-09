Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht PK Bad Harzburg/ PSt Vienenburg von Freitag, den 24.09.2021, 12:00 Uhr, bis Samstag, den 25.09.2021, 12:00 Uhr

1. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Fr., den 24.09.2021, in der Zeit von 09.57 h bis 11.20 h beschädigte ein 85-jähriger Fahrzeugführer aus Lengde auf einem Parkplatz in der Parkstraße in 38667 Bad Harzburg beim Fahren aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß stehenden Pkw, wodurch ein Schaden in unbekannter Höhe entstand. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Jedoch konnte er aufgrund sachdienlicher Hinweise eines aufmerksamen Zeugen im Nachgang ermittelt werden.

Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

