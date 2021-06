Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugen nach PKW-Diebstahl gesucht

Obernkirchen (ots)

(PP) In der Nacht von Dienstag, dem 22.06. auf Mittwoch, den 23.06. wurde vom Außengelände eines Obernkirchener Autohauses in Vehlen an der Vehlener Str. 81 a ein nicht zugelassener blauer Renault Kadjar durch unbekannte Täter entwendet. Der PKW stand zusammen mit weiteren Fahrzeugen auf dem Eckgrundstück an der B 65. In der selben Nacht wurden auch vom Grundstück eines benachbarten KFZ-Service die Kennzeichen eines in Hannover zugelassenen PKW entwendet, sodass zu vermuten ist, dass diese am entwendeten Renault Verwendung fanden. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese unter Tel.-Nr. 0572295930 der Polizei Bückeburg mitzuteilen.

