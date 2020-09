Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Test positiv - Blutentnahme folgt;Zaun beschädigt;Diebe in der Nacht aktiv;Hyundai angefahren;Drei Unfallstellen möglich- Polizei sucht Zeugen;Unbekannte wüten mit Axt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Test positiv - Blutentnahme folgt

Biedenkopf: Am Freitagvormittag, 18. September, kontrollierte die Polizei in der Innenstadt einen jungen Autofahrer. Aufgrund der Gesamtumstände erfolgte ein Drogenvortest, der gleich auf zwei verbotene Substanzen positiv verlief. Nach einer Blutentnahme durfte der Mann wieder gehen. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher.

Zaun beschädigt

Gladenbach-Runzhausen: Einen Schaden von 250 Euro hinterließen Unbekannte in der Nacht auf Samstag, 19. September, in der Straße "Am Rauen Strauch". Die Randalierer beschädigten einen Zaun und machten sich auf und davon. Am Freitagabend fielen mehrere lärmende Jugendliche, die Alkohol tranken, in dem Bereich auf. Allerdings steht nicht fest, ob diese Gruppe mit dem Vorfall in Verbindung steht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Diebe in der Nacht aktiv

Gladenbach-Weidenhausen: Diebe trieben am Sonntag, 20. September, zwischen 2 und 2.30 Uhr, in der Straße "Strohberg" ihr Unwesen. Die Unbekannten stahlen im Außenbereich der Bildungs- und Freizeitstätte diverse Gegenstände, wie Lebensmittel, Leergut und Campingmöbel. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Hyundai angefahren

Kirchhain: Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Fuldaer Straße fuhr ein Unbekannter am Freitag, 18. September, zwischen 14 und 15 Uhr, vorne rechts gegen einen angestellten Hyundai. Bei dem missglückten Fahrmanöver hinterließ der Fahrer einen Schaden von 1200 Euro an dem weißen Tucson. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Drei Unfallstellen möglich- Polizei sucht Zeugen

Biedenkopf/Steffenberg: Beim Ein- oder Ausparken touchierte ein Autofahrer am Freitagvormittag, 18. September, zwischen 7.50 und 11.10 Uhr, einen schwarzen Audi Avant Kombi hinten rechts. Für den entstandenen Schaden in Höhe von 1700 Euro kommen drei Örtlichkeiten infrage. Es handelt sich um den Parkplatz des Rewe-Marktes in Niedereisenhausen, den Lidl-Parkplatz und den Kaufland-Parkplatz in Biedenkopf. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Unbekannte wüten mit Axt

Breidenbach: In einer Feldgemarkung in Verlängerung zum Bornbachweg wüteten Randalierer zwischen Donnerstag, 17. September, 15 Uhr, und Samstag, 19. September, 15 Uhr. Die Unbekannten beschädigten mit einer Axt einen Baum, den Holzboden eines Hühnerstalls sowie die Stütze zu einem Baumhaus. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Polizei beendet Fahrt kurz nach Mitternacht

Dautphetal/Kreisstraße 73: In der Nacht auf Sonntag, 20. September, zog die Polizei einen stark alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr. Die Ordnungshüter stoppen den Mann kurz nach Mitternacht im Bereich der Damshäuser Höhe. Ein Atemalkoholtest bestätigte schnell den zuvor festgestellten Geruch aus dem Fahrzeuginneren. Es folgte eine Blutentnahme, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Sicherstellung des Pkw-Schlüssels.

