Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verfolgung eines PKW ohne Kennzeichen

Zeugen gesucht

Gandesbergen (ots)

(BOE) Am 23.06.2021, gegen 14:50 Uhr, kommt einem Funkstreifenwagen auf dem Lehmweg in Gandesbergen ein Kia ohne Kennzeichen entgegen. Es wird umgehend die Verfolgung aufgenommen, wobei der Kia die Geschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften deutlich überschreitet. Die Flucht des Fahrzeugführers führt in Richtung der Eisenbahnbrücke, auch das eingeschaltete Blaulicht und das Anhaltesignal des Streifenwagens lassen den Fahrzeugführer nicht stoppen. An der Brücke wird die Geschwindigkeit weiterhin massiv überschritten, hier gilt Tempo 30. Eine auf der Brücke befindliche Person wird nur durch Glück nicht durch die waghalsige Fahrweise geschädigt. Erst einige hundert Meter hinter der Brücke stoppt der PKW die Fahrt. Der 72-jährige Fahrzeugführer steigt gesenkten Hauptes aus seinem Fahrzeug und muss gestehen, dass er sein Fahrzeug nicht angemeldet hat. Wahrscheinlich habe er nicht mit der Polizei auf dieser Strecke gerechnet. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren wegen eines unerlaubten Straßenverkehrsrennens, der fehlenden Versicherung für das Fahrzeug und dem Kraftfahrzeugsteuerverstoß. Für die weiteren Ermittlungen der Polizei werden Zeugen gesucht. Insbesondere wird die Frau auf der Eisenbahnbrücke gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter 04251/934640 in Verbindung zu setzen.

