Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 25.09.2021

Goslar (ots)

Ladendiebstahl

Am Freitag, 24.09.2021 gegen 19:37 Uhr, wird in einem Einkaufsmarkt in der Goslarsche Straße in Clausthal-Zellerfeld, ein Ladendieb bei frischer Tatausführung gestellt. Der Beschuldigte entwendete mehrere Schachteln Zigaretten und Süßigkeiten ohne den Kaufpreis schließlich an der Kasse zu entrichten. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme wird im mitgeführten Rucksack weiteres Diebesgut aus einem anderen Einkaufsgeschäft aufgefunden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingerichtet.

