Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Pedelec beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Offenbar mutwillig hat ein noch unbekannter Täter zwischen Donnerstag 19:30 Uhr und 23:45 Uhr Uhr ein abgestelltes Pedelec demoliert. Das Zweirad stand im genannten Zeitraum in der Eduard-Spranger-Straße in Eglosheim an den Fahrradständern beim Fahrradpavillon am Parkplatz der S-Bahnhaltestelle abgestellt. Der Unbekannte beschädigten an dem weißen Pedelec den Lenker sowie die Verkabelungen und die Lichter. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

