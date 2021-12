Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Exhibitionist unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizeidirektion Böblingen ermittelt gegen einen 21-jährigen Mann, der am Mittwoch gegen 15:15 Uhr in Herrenberg als Exhibitionist aufgetreten sein soll. Eine 31 Jahre alte Frau ging im Bereich der Parkflächen die Bahnhofstraße entlang, als sich auf ihrer Höhe die Beifahrertür eines geparkten Fahrzeugs öffnete. Beim Vorbeilaufen erkannte sie hierbei den 21-Jährigen, der sein Geschlechtsteil in der Hand gehabt haben soll. Die 31-Jährige verständigte daraufhin sofort die Polizei und eine Streifenwagenbesatzung konnte den Tatverdächtigen feststellen, der den gegen ihn erhobenen Vorwurf aber in Abrede stellte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell