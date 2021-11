Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Scheibe an PKW eingeschlagen

Lieser (ots)

Im Zeitraum vom 16.11./ 19:00 Uhr bis 18.11./21:30 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten Täter die Seitenscheibe an der Fahrerseite eines PKW eingeschlagen, welches auf einem Privatparkplatz an der Moselstraße in Lieser abgestellt war.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel.: 06531-95270

