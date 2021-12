Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Hoher Schaden und ein Verletzter durch Rotlichtunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 14.00 Uhr kam es in der Mahdentalstraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 80-jähriger Lenker eines Mercedes GLA befuhr die Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen und wollte in die Mahdentalstraße einbiegen. Dieser missachtete beim Abbiegevorgang das für ihn geltende Rotlicht, woraufhin es zur Kollision mit einem GLE kam. Dieser war aus Richtung Stadtmitte kommend bei grüner Ampel auf dem linken der beiden Fahrspuren geradeaus in Richtung Sindelfingen-Ost gefahren. Der 49-jährige Fahrer des GLE wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 37.000 Euro geschätzt.

