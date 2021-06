Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Miehlen

Miehlen (ots)

Am 09.06.2021, gegen 16:45 Uhr, fuhr der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen Skoda- Kombis in der Industriestraße in Miehlen an einem in gleicher Richtung haltenden LKW vorbei, musste jedoch aufgrund eines entgegenkommenden roten Pritschenwagens nach rechts einscheren. Hierbei kollidierte der silberne Skoda mit dem LKW, welcher daraufhin beschädigt wurde. Der Fahrer des Skoda entfernte sich hiernach unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, insbesondere die Insassen des roten Pritschenwagens, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen (06771-93270) zu melden.

