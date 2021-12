Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Sindelfingen: Polizei kontrolliert - und ein Alpaka schaut zu

Ludwigsburg (ots)

Der gewerbliche Güter- und Personenverkehr stand im Mittelpunkt einer gemeinsamen Kontrollaktion der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart am Donnerstag auf der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald. Im Rahmen der ganzheitlichen Kontrolle überprüften die Einsatzkräfte zwischen 09:00 und 15:00 Uhr 72 Fahrzeuge, 103 Personen und 224 Dokumente und stellten dabei 66 Verstöße fest. Von 35 gewogenen Fahrzeugen waren 10 überladen, in 18 weiteren Fällen war die Ladung nicht ausreichend gesichert. Sechs Lkw befanden sich nicht in vorschriftsmäßigem Zustand, in drei Fällen war die Betriebserlaubnis erloschen. Gegen vier Personen ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. 44 Fahrerinnen und Fahrer mussten ihre Fahrt bis zur Behebung festgestellter Mängel unterbrechen.

Selbst die Erfahrenen unter den Einsatzkräften mussten zweimal hinsehen und zunächst hatte sich niemand getraut, seinen Kollegen zu fragen, ob er hinter der Scheibe eines VW-Busses auch ein Alpaka gesehen hat. Aber dem war tatsächlich so. Der ungewöhnliche Zaungast beobachtete die Einsatzmaßnahmen aufmerksam und ließ anschließend gerne einige Streicheleinheiten über sich ergehen. Seine Fahrerin wurde von den Lkw-Kontrollkräften eingehend darüber beraten, wie sie ihr Tier für die Fahrt auf der Autobahn noch sicherer unterbringt und dann ging seine Reise weiter.

