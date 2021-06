Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin nach Sturz im Krankenhaus

Lingen (ots)

Am Freitagmorgen ist es auf der Gelgöskenstiege zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 67-jährige Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen kurz nach 9.30 Uhr mit ihrem Pedelec in Richtung Teichstraße unterwegs, als sie in Höhe Hausnummer 20 aus Unachtsamkeit gegen den dortigen Bordstein stieß. Sie stürzte, brach sich die Hand und zog sich mehrere Prellungen und eine Gesichtsverletzung zu. Die Lingenerin wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

