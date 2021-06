Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Alkoholisierter Radfahrer verletzt

Lingen (ots)

Am späten Freitagabend ist es auf der Dalumer Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Radfahrern gekommen. Einer von ihnen wurde dabei schwer verletzt. Die beiden 54- und 64-jährigen Lingener waren gegen 22.15 Uhr auf dem Radweg der Dalumer Straße in Richtung Lingen unterwegs. Der 54-Jährige stieß mit seinem Vorderrad gegen das Hinterrad seines Begleiters und stürzte. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete die Entnahme von Blutproben bei den Männern an. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell