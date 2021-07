Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210728-1-pdnms Portemonnaie in Gettorf verloren

Gettorf (ots)

Gettorf. Gestern, den 27.07.21, hat eine 48-jährige Urlauberin gegen 15:15 Uhr ihr Portemonnaie auf der Kundentoilette des Edeka-Marktes in Gettorf vergessen. Dies ist ihr kurze Zeit später aufgefallen, jedoch war ihr Portemonnaie dann bereits nicht mehr auf der Kundentoilette. Das Urlaubsgeld der Familie befand sich in diesem Portemonnaie. Videoaufzeichnungen zu Personen, welche die Kundentoilette betreten haben, sind vorhanden. Personen, welche Hinweise auf den Finder/die Finderin geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Gettorf (04346-2965000) zu melden. Der Finder/die Finderin des Portemonnaies wird aufgefordert, das Portemonnaie zeitnah beim Fundbüro oder der Polizei abzugeben. Das Einbehalten einer aufgefundenen Sache stellt eine Straftat dar. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung wurde eingeleitet.

Finja Rohde

