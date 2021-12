Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Scheibenwischerheizung an Pkw verursacht einen Brand

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr entwickelte sich im Bereich der Hans-Klemm-Straße in Böblingen ein Brand an der Scheibenwischerheizung des VW einer 27-jährigen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts schmorte die Heizung durch und fing im Anschluss an zu brennen. Die 27-jährige konnte noch in eine Waschanlage fahren und dort den aufflammenden Brand selbst löschen. Die Freiwillige Feuerwehr Böblingen rückte mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus und bestätigte vor Ort den technischen Defekt. Der entstandene Schaden ist gering.

