POL-LB: Großsachsenheim: Geparkten Fiat 500 erheblich beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 6.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer zwischen Mittwoch 23:00 Uhr und Donnerstag 08:30 Uhr an einem in der Gutenbergstraße in Großsachsenheim geparkten Fiat 500 angerichtet hat. Er streifte den Fiat beim Vorbeifahren entlang der rechten Fahrzeugseite. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

