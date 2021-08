Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 12. August 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Hornburg: Fußgängerin bei Unfall leicht verletzt

Mittwoch, 11.08.2021, gegen 11:30 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß der 60-jährige Fahrer eines Lieferfahrzeuges am Mittwochmittag beim Rückwärtsfahren in der Pfarrhofstraße in Hornburg gegen eine 83-jährige Fußgängerin, die sich beim Anstoß leicht verletzte. Demnach hatte die Fußgängerin offenbar hinter dem Fahrzeug die Fahrbahn gequert.

