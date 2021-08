Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Mittwoch, 11. August 2021:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: Unfallflucht, Zeugen gesucht

Montag, 09.08.2021, gegen 18:00 Uhr

Am Montag gegen 18:00 Uhr soll es zu einer Kollision zwischen einem bislang unbekannten Auto und einem 12-jährigem Fahrradfahrer gekommen sein, wobei sich im Anschluss der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben soll. Demnach war der Fahrradfahrer mit seinem Rad auf dem Radweg zwischen Salzgitter Salder und Salzgitter Lebenstedt unterwegs. In Höhe der Autobahnbrücke (Straße Vor dem Dorfe) habe ein bislang unbekannter Autofahrer die Vorfahrt des Radfahrers nicht beachten, so dass es zu einer leichten Kollision gekommen sei und der 12-jährige Radler zu Boden gestürzt und sich leicht verletzt habe. Der Autofahrer habe angehalten, sich die Schäden am Auto angeschaut, dem 12-jährigen aufgeholfen und sei dann wieder ins Auto gestiegen und davongefahren. Bei dem Auto soll es sich um einen silbernen Citroen gehandelt haben. Beschreibung des unbekannten Fahrers: männlich, zirka 30 Jahre alt, zirka 175 cm groß, schlank, braune kurze Haare, sogenannte "Tunnel" in den Ohrläppchen. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell