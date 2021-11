Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau in Diskothek sexuell belästigt - Täter festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (21.11.2021) wurde eine 20-jährige Frau in einer Diskothek in der Friedrichstraße Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Frau befand sich gegen 01:55 Uhr auf der Tanzfläche, als ihr ein 23-jähriger Mann unvermittelt an die Brüste griff. Der Mann konnte vom Personal der Diskothek bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Festnahme leistete der 23-Jährige zudem noch Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Der Mann wurde nach der Anzeigenaufnahme wieder auf freien Fuß gesetzt.

