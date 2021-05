Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schlagring am Innenspiegel und unter Betäubungsmittelbeeinflussung

Landau, Fichtenstraße- 03.05.2021, 07:20 Uhr (ots)

Bei der Verkehrskontrolle eines 27- jährigen PKW-Führers aus dem Kreis Germersheim in der Fichtenstraße in Landau fiel den Polizeibeamten ein am Innenspiegel hängender Schlagring auf. Der Schlagring wurde sichergestellt. Zudem ergaben sich bei der Verkehrskontrolle Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem PKW-Führer. Nachdem ein positiver Drogenschnelltest diesen Verdacht erhärtete, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell