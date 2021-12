Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Verkehrsunfall an der Bergkelterkreuzung

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag gegen 20:40 Uhr wollte eine 29-jähriger Fiat-Fahrerin an der Bergkelterkreuzung von Marbach kommend nach rechts in Richtung Steinheim abbiege. Sie folgte dabei vermutlich bei roter Ampel dem Grünpfeil und stieß mit dem VW einer 27-Jährigen zusammen, die von Murr kommend den Einmündungsbereich bei Grün in Richtung Steinheim überquerte. Beide Fahrerinnen versuchten noch nach links auszuweichen. Durch die Kollision wurden beide Pkw nach links in die Leitplanke der Gegenspur abgewiesen. Der Fiat der 29-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 10.000 Euro. Die L 1100 war in Richtung Bergkeltertunnel für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt.

