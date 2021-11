Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Seniorin durch falsche Pflegekräfte bestohlen

Hückelhoven (ots)

Gegen 14.35 Uhr am Mittwoch (17. November) öffnete eine 86-jährige Frau aus Hückelhoven zwei ihr unbekannten Frauen die Tür. Diese gaben an, Pflegekräfte zu sein, woraufhin die Seniorin die beiden in ihre Wohnung ließ. Während sie den Frauen ein Glas Wasser holte, durchsuchten diese das Schlafzimmer, entwendeten eine Geldbörse und verließen die Wohnung. Eine der Täterinnen war zirka 30 Jahre alt, blond und schlank. Die zweite Täterin war laut Beschreibung etwa 40 Jahre alt, dunkelhaarig und adipös. Der Tatort lag im Bereich der Martin-Luther-Straße. Hinweise zur Tat und den Täterinnen nimmt das Kriminalkommissariat Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen. Alternativ können Hinweise auch online über folgenden Link an die Polizei weitergegeben werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

