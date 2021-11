Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus Lager entwendet

Erkelenz-Kückhoven (ots)

Durch das Einschlagen einer Scheibe gelangten unbekannte Täter zwischen dem 15. November (Montag) und dem 17. November (Mittwoch) in als Lager genutzte Räumlichkeiten an der Straße In Kückhoven ein. Aus diesen entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen eine Bohrmaschine und zwei Winkelschleifer.

