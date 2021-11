Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Klapprad aus Pkw gestohlen

Heinsberg-Dremmen (ots)

Auf dem Abstellplatz einer Firma an der Gladbacher Straße haben unbekannte Täter zwei Scheiben eines parkenden Pkw eingeschlagen. Anschließend entwendeten sie aus dem Kofferraum des Fahrzeugs ein weißes Klapprad. Die Tat ereignete sich zwischen 15 Uhr am Dienstag (16. November) und 12.25 Uhr am Mittwoch (17. November).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell