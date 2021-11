Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ein Mix aus Tabletten und Alkohol

Kaiserslautern (ots)

Einen Fahrradfahrer hat die Polizei am späten Mittwochabend aus dem Verkehr gezogen. Der Radler war einer Streife kurz vor 23 Uhr am St.-Marien-Platz aufgefallen und einer Kontrolle unterzogen worden. Weil er eine starke Alkoholfahne hatte, baten die Beamten den 31-Jährigen zum Atemtest. Das Testgerät zeigte einen Wert von 1,0 Promille an. Darüber hinaus gab der Mann an, aufgrund von Schmerzen mehrere Schmerztabletten genommen zu haben.

Ihm wurde deshalb die Weiterfahrt mit seinem Fahrrad untersagt und vorsorglich die Luft aus den Reifen gelassen. Der 31-Jährige zeigte Verständnis für die Maßnahme... |cri

