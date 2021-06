Polizei Hamburg

POL-HH: 210613-1. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Pedelec-Fahrer in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 12.06.2021, 00:14 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rotherbaum, Grindelallee / Edmund - Siemers - Allee

Bei einem Verkehrsunfall ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 58-jähriger Fahrer eines Pedelec lebensgefährlich verletzt worden. Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt / West (VD 2) führt die weiteren Ermittlungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 58-jährige Pedelec-Fahrer zunächst auf dem Radweg der Edmund-Siemers-Allee in Richtung Grindelallee. Im weiteren Verlauf querte er mutmaßlich bei Rotlicht den Einmündungsbereich Edmund-Siemers-Allee, Grindelallee und An der Verbindungsbahn, um weiter in Richtung Bundesstraße zu fahren. Hierbei übersah er offenbar den aus der Grindelallee kommenden und in Richtung Edmund - Siemers - Allee fahrenden Smart.

Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, wobei der 58-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitt. Er wurde unter notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Bei der anschließenden Untersuchung wurde feststellt, dass der Pedelec-Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde.

Der Verkehrsunfalldienst der Verkehrsdirektion Süd (VD 4) zog zur Unfallrekonstruktion einen Sachverständigen mit einer Drohne hinzu.

Der 22-jährige Fahrer des Smart blieb unverletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Ri.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell