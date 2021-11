Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei sucht Schmierfinken

Kaiserslautern (ots)

Zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien sind am Mittwoch bei der Polizei angezeigt worden. Die Tatorte liegen nicht allzu weit voneinander entfernt. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 19 und 20 Uhr möglicherweise etwas beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631 / 369 - 2250.

In einem Fall beschmierten unbekannte Täter in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein Garagentor mit mehreren Schriftzügen. Festgestellt wurde die Schmiererei gegen 19 Uhr.

Nur wenig später meldete sich eine Anwohnerin des St.-Marien-Platzes. Hier hatten die Schmierfinken eine Hauswand sowie Eingangstür und Briefkasten des Mehrparteienhauses mit Schriftzügen besprüht. Feststellzeit: 19.20 Uhr.

Ob an beiden Tatorten die gleichen Täter am Werk waren, ist derzeit noch unklar. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell