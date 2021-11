Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl: Motorrad wieder da

Kaiserslautern (ots)

Ein am Sonntag im Stadtgebiet gestohlenes Motorrad ist am Dienstag wiederaufgetaucht. Das Zweirad parkte zunächst in der Mainzer Straße, dann war es weg, vermutlich gestohlen. Der Fahrzeughalter erkundigte sich bei den Behörden, ob sie etwas zum Verbleib seines Motorrads sagen konnten. Fehlanzeige. Nirgends war ein Abschleppvorgang oder sonst etwas zum Verbleib der Maschine bekannt. Am Dienstagmorgen stellte die Ordnungsbehörde der Stadt Kaiserslautern das Motorrad dann in der Basteigasse fest. Dort parkte die Yamaha. Wie das Motorrad dorthin kam beziehungsweise wer das Fahrzeug seit Sonntag benutzte ist aktuell nicht geklärt. Der Biker erhielt sein Motorrad zurück. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell