Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickbetrug: Geld und Schmuck gegen Papierschnipsel getauscht

Kaiserslautern (ots)

Zwei Betrügerinnen haben am Dienstag eine 71-Jährige ausgetrickst und um Bargeld und Schmuck im Wert von mindestens 8.000 Euro gebracht. In einem Lebensmitteldiscounter in der Vogelwoogstraße sprachen sie die Seniorin an. Die Verdächtigen erkundigten sich nach dem Wohlbefinden der 71-Jährigen. Als die Seniorin Vertrauen zu den Frauen fasste, fragten die Unbekannten nach den Vermögenswerten ihres Opfers. Sie lullten die 71-Jährige dermaßen ein, dass sie ihr glaubhaft machten, dass das Geld der Seniorin "unrein" sei und sie krankmache. Die Betrügerinnen setzten die Frau unter Druck und machten ihr Angst. Gleichzeitig boten sie der 71-Jährigen an, das Geld reinigen zu können. Die Seniorin ließ sich darauf ein. Sie händigte den Täterinnen Bargeld und Schmuck im Wert von mindestens 8.000 Euro aus. In Tüchern eingewickelt erhielt sie ihre Wertsachen "gereinigt" zurück. Allerdings sollte die Seniorin das Bündel mindestens 40 Tage lang verschlossen aufbewahren. Als sich die Frau am nächsten Tag einem Verwandten anvertraute, fiel der Schwindel auf: Unbemerkt hatten die beiden Frauen Geld und Schmuck der 71-Jährigen gegen wertlose Papierschnipsel getauscht. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um Ihre Mithilfe: Wem sind am Dienstag im Bereich der Vogelwoogstraße zwei Frauen aufgefallen? Eine der Betrügerinnen ist etwa 50 bis 55 Jahre alt. Sie ist circa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Die Frau hat schwarze Haare, die etwa wangenlang geschnitten sind. Sie war unter anderem mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Schuhen und einer grauen Jeans bekleidet. Ihre Komplizin könnte etwas jünger, nämlich 45 bis 50 Jahre alt, sein. Auch sie ist circa 1,60 Meter groß, allerdings von schlanker Statur. Die Frau hat dunkelblondes Haar und war unter anderem mit einer bronzefarbenen Jacke bekleidet. Die Täterinnen sprachen mit ihrem Opfer russisch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

