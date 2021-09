Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alleinunfall: Pedelecfahrer stürzt und zieht sich schwere Verletzungen zu

Mönchengladbach (ots)

Ein 65-jähriger Pedelecfahrer ist am Dienstag, 28. September, gegen 18.20 Uhr am Seilerweg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt.

Der Mann wollte vom Seilerweg nach links in die Brunnenstraße abbiegen. Vermutlich rutschte dabei das Hinterrad weg, so dass der Mann die Kontrolle über sein Pedelec verlor und stürzte. Schwer verletzt wurde der 65-Jährige in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. (cr)

