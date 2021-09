Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgänger wird beim Zusammenstoß mit einem LKW schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch, 29.09.21, gegen 01.26 Uhr, befährt ein LKW Fahrer mit seiner Zugmaschine und Anhänger die L 39 in Mönchengladbach Odenkirchen aus Rtg Regioparkring kommend in Rtg BAB 61.

Er erfasst eine fußläufig auf der Fahrbahn gehende unbekannte männliche Person mit der Zugmaschine im Frontbereich mittig.

Der Fußgänger erleidet beim Zusammenstoß schwerste Verletzungen und wird einem Krankenhaus zur Behandlung zugeführt.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett für den Fahrverkehr gesperrt.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (Fr)

