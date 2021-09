Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall im Wohngebiet - 79-jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 27. September, ist es gegen 14.20 Uhr in einem Wohngebiet in Giesenkirchen im Kreuzungsbereich Dominikus-Vraetz-Straße und Narzissenweg zu einem Unfall zwischen einem 22-jährigen Autofahrer und einer 79-jährigen Radfahrerin gekommen, bei dem die Frau schwere Verletzungen erlitt.

Der Mann war von der Dominikus-Vraetz-Straße kommend in den Kreuzungsbereich eingefahren, als die 79-Jährige mit ihrem Fahrrad von links aus dem Narzissenweg in Fahrtrichtung Kleinenbroicher Straße kam und in die linke Seite des Autos fuhr. Der Sturz hatte schwere Verletzungen für die Frau zur Folge, weshalb sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde und dort stationär verblieb. (cr)

