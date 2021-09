Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fußgänger angefahren - Autofahrer flüchtet

Mönchengladbach (ots)

Ein 35-jähriger Fußgänger ist am Samstag, 25. September, gegen 16.40 Uhr an der Kreuzung Gracht/ Königsstraße von einem Mann in einem silberfarbenen Mercedes angefahren worden, als er eine auf grün geschaltete Fußgängerampel überquerte.

Das Auto bog von der Friedensstraße kommend nach links in die Königstraße ein und traf den Fußgänger mit der Vorderfront. Nach dem Unfall stieg der Autofahrer direkt aus, um sich bei dem Mann zu entschuldigen. Der Fußgänger lehnte die Entschuldigung allerdings ab, woraufhin sich der Mann wieder in sein Auto setzte und in Richtung Königsstraße davonfuhr.

Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und beschreibt den Autofahrer wie folgt: Etwa 50 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, südeuropäisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, trug ein blaues Hemd.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell