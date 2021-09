Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Farbschmierereien an Autobahntrasse

Northeim (ots)

Northeim, BAB 7, Höhe Northeim Nord

Nacht von Donnerstag, 16.09.2021 auf den 17.09.2021

NORTHEIM(da) - Wie jetzt erst nachträglich angezeigt kam es bereits in der Nacht zu Freitag (17.09.2021) zu einer großflächigen Farbschmiererei im Bereich der Autobahn A7 in Höhe der Anschlussstelle Northeim Nord. Der oder die Täter verschafften sich über die Baustelle Zutritt und sprühten mehrere Graffitis an die Bahntrasse. Insgesamt ist eine Fläche von über 20 Metern betroffen. Zeugen zu dem Vorgang werden gebeten, sich unter Tel. 05551-70050 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

