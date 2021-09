Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Hardegsen, Göttinger Straße

Montag, 20.09.2021, zwischen 09:30 und 09:45 Uhr

HARDEGSEN(da) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am gestrigen Vormittag zwischen 09:30 Uhr und 09:45 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Göttinger Straße einen dort geparkten blauen VW Touran beschädigt und sich anschließend unerlaubt entfernt. An dem Touran entstand ein Schaden von mind. 1000EUR, die rechte hintere Seite wurde im Bereich Kotflügel und Stoßfänger zerkratzt. Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich unter Tel. 05505-509230 mit der Polizeistation Hardegsen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell