Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210823-3-pdnms Aufmerksamer Anwohner verhindert Einbruch in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 21.08.2021 gegen 03.20 Uhr konnte ein aufmerksamer Anwohner in der Vicelinstraße in Neumünster durch seinen Anruf bei der Polizei einen Einbruch in eine Gaststätte verhindern.

Der Anwohner konnte beobachten, wie sich drei Männer an einem Fenster im Hinterhof der Gaststätte zu schaffen machten, zwei der Täter versuchten ein Fenster aufzudrücken, ein dritter Mann stand in der Nähe Schmiere.

Der Anwohner verständigte über den Polizeiruf 110 sofort die Polizei, wenige Minuten später traf der erste Streifenwagen am Tatort ein.

Die Streifenwagenbesatzung traf einen der Täter direkt unterhalb des Fensters an, dieser hatte sich schlafend gestellt.

Ein weiterer Täter hatte sich unter einen parkenden PKW geflüchtet und konnte schließlich dort liegend angetroffen werden.

Die beiden 17 und 25 jährigen Männer wurden vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen dem 1. Polizeirevier Neumünster zugeführt, den Männern war es nicht gelungen, in die Gaststätte einzudringen.

Der dritte Täter war flüchtig und konnte nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei Neumünster sucht jetzt nach weiteren Zeugen oder Hinweisgebern. Wer hat eine verdächtige Person am 21.08.2021 gegen 03.20 Uhr im Bereich der Vecilinstraße / Anscharstraße beobachten können?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321-9450.

