Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 210820-1-pdnms Rücksichtsloser Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall in Bordesholm gesucht

Bordesholm ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 19.08.2021 gegen 16.25 Uhr ging eine Mutter mit ihrem 3 jährigen Kind an der Hand auf dem gemeinsamen Geh/Radweg der Bahnhofsstraße in Richtung Kieler Straße. Aus Richtung Kieler Straße kommend befuhr ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit ebenfalls diesen Geh/Radweg in Richtung Innenstadt.

In Höhe der Hausnummer 84 touchierte der Radfahrer beim Vorbeifahren das Kind und verletzte dieses an der Stirn. Danach entfernte sich der Radfahrer, nachdem er die Mutter durch Zeigen des Mittelfingers beleidigte.

Der Radfahrer war zwischen 35-45 Jahre alt, hatte eine schlanke Figur, er hatte schwarze gewellte schulterlange Haare und trug eine Sweatjacke und Jeanshose.

Die Polizei in Bordesholm sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern, diese melden sich bitte bei der Polizei in Bordesholm unter der Rufnummer 04322-96100.

Sönke Petersen

