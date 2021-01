POL-OH: Gebäudefassade beim Rangieren beschädigt

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Atzenhain - Am Dienstagabend (19.01.), gegen 22:15 Uhr, beschädigte eine Sattelzugmaschine in der Siemensstraße beim Rangieren eine dortige Gebäudefassade. Durch eine Videoaufzeichnung ist zu erkennen, wie die Außenlampe und die Regenrinne beim Rückwärtsfahren gestreift werden. Anschließend entfernte sich der bisher unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

