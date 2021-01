Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn

Bebra - Am frühen Dienstagmorgen (26.01.), gegen 3:55 Uhr, befuhr ein 36-jähiger Bebraner mit seinem Auto die Kasseler Straße stadteinwärts. Auf Höhe eines dortigen Autohauses kam das Fahrzeug auf schneebedeckter Fahrbahn ins Schleudern, stieß mit der seitlichen Fahrzeugfront gegen einen Metallabweiser einer am rechten Fahrbahnrand befindlichen Bauminsel und den dort stehenden Baum. Durch den Aufprall wurde der Baum teilweise entwurzelt, das Fahrzeug verkeilte sich auf dem Metallabweiser. Ein im Baum hängendes Vogelhäuschen wurde weggeschleudert und schlug in der Heckscheibe eines ordnungsgemäß geparkten Autos ein, sodass die Heckscheibe beschädigt wurde.

Der nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.500 Euro geschätzt.

Gefertigt: Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell